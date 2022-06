Marina di Modica. Bilancio oltre le aspettative per il 2born festival

Musica variegata e di gran livello. Artisti nazionali e internazionali. Mare, sole, bel tempo e tanto divertimento. Gli ingredienti per parlare di un grandissimo successo ci sono stati tutti nel 2Born Festival 2022. Superate le più rosee aspettative degli organizzatori la cui creatura ha accolto circa 15 mila visitatori in 2 giorni. Attirati dalla ricchissima offerta musicale e spinti da una voglia di evasione più che giustificata dopo gli ultimi due anni passati in emergenza sanitaria, gli spettatori del 2Born hanno invaso pacificamente Marina di Modica trasformando l’inizio del mese di giugno in un due giorni di centro estate. “Vogliamo intanto ringraziare tutti gli spettatori del 2Born per la fiducia che ci hanno conferito – è il commento degli organizzatori – sono stati fantastici. Si sono divertiti, hanno ballato, sono stati bene insieme, il tutto in maniera responsabile. A vegliare su di loro tutto il nostro staff cui vogliamo tributare un enorme grazie per il prezioso lavoro che hanno svolto. E’ soprattutto grazie a loro se tutto è filato liscio senza intoppi. Poi come non citare l’operato dei volontari della Protezione Civile coordinati da Alessandro Cicciarella, degli uomini dell’Associazione di Polizia Locale di Piero Rosa e naturalmente delle forze dell’ordine, sempre presenti durante le 48 ore. Infine un sentito “grazie” va naturalmente ad Ignazio Abbate, e con lui l’Amministrazione tutta, che da Sindaco ha voluto fortemente lo svolgimento del Festival per aprire l’estate modicana 2022. L’appuntamento è al 2023”.

