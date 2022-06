M5S: Iscrizioni in crescita presso lo “Scientifico” di Ragusa

Liceo scientifico “Enrico Fermi”, le prospettive sembrano positive con riferimento al crescente numero di iscritti. A comunicarlo è il consigliere comunale M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio d’istituto nel liceo ragusano. “Nei mesi scorsi, come si ricorderà – sottolinea Firrincieli – c’era il timore che la dirigente scolastica potesse rigettare le iscrizioni a causa dell’insufficiente numero di aule con cui la stessa si trovava a dovere fare i conti. Ora, invece, apprendiamo che, dopo un sopralluogo effettuato nello stesso istituto dal commissario straordinario del Libero consorzio dei Comuni, Salvatore Piazza, è stato deciso di assegnare quattro aule dagli immobili scolastici confinanti con il Fermi proprio per soddisfare queste esigenze legate al crescente numero di iscritti. Ciò anche per permettere al meglio al Fermi l’utilizzo dei fondi del Pnrr, pari a circa 150mila euro, nell’auditorium. Quest’ultimo, prima, attraverso interventi specifici, era stato suddiviso in più classi. Ora, invece, lo spazio tornerà alla normalità e saranno ricavati due laboratori per i progetti Pnrr, di fondamentale importanza per la formazione e crescita dei ragazzi, non solo ragusani ma dell’intero comprensorio, che frequentano l’istituto. Pieno ringraziamento, dunque, al commissario Piazza e ai dirigenti del settore Edilizia scolastica del Libero consorzio che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze della comunità scolastica e che si sono mossi nella direzione di fornire gli strumenti adeguati utili a consentire la formazione degli studenti, così come era stato richiesto da più parti”.

