Truffe, adescamento e fondametalismo religioso i reati web 2021

Sono al primo posto in Italia questi reati, con i cybercriminali sempre pronti ad esorcere denaro on line a persone ingenue facilmente raggirabili. Altro flagello on line riguarda l’adescamento e sfruttamento sesssuale on line di minori e il revenge porn (porno vendetta) , così come rimane serrata la lotta alle organizzazioni politiche estremiste di stampo islamista, affiliate all’Isis, che tentano di infiltrarsi sul Dark Web nel nostro Paese. Su queste questioni le Forze dell’Ordine sono costantemente attive sul territorio nazionale con controlli capillari della rete. Un indubbio importante servizio di tutela rivolto alla comunità come riporta anche il comunicato ufficiale del Ministero dell’Interno:

“Il 2021 della Polizia Postale e delle Comunicazioni è stato caratterizzato da nuove sfide investigative oltre che nella prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, anche nella protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e delle minacce eversivo-terroristiche in rete che si possono ricondurre sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico. Anche il portale del Commissariato di P.S. online si è confermato punto di riferimento specializzato per la ricerca di informazioni, consigli, suggerimenti di carattere generale per la sicurezza in rete, trattando oltre 28mila richieste di informazioni e ricevendo 114mila segnalazioni dai cittadini. L’azione della Polizia Postale si è diretta, poi, alla lotta alle falsificazioni e commercializzazioni di certificati Green Pass, sia sul clear che sul dark web”.

