Il Club Lions di Vittoria ha rivolto aiuti ai bisognosi

Per i Lions di Vittoria quest’anno sociale è stato in buona parte dedicato all’attenzione verso i bisognosi della città di Vittoria. A questo fine il Presidente Giovanni Busacca, in pieno accordo con il direttivo e con i soci Lions, ha utilizzato il service “Raccolta alimentare” presso un grosso supermercato di Vittoria per mettere insieme notevoli quantità di prodotti destinati all’alimentazione, da distribuire ai poveri. Ha anche impiegato delle somme di danaro, prelevate dalla cassa del club, per l’acquisto di questi prodotti. La difficoltà di fare giungere i generi alimentari ai poveri è stata risolta in modo semplice. I direttivo Lions si è rivolto alle Parrocchie cittadine per varie ragioni:

● perchè in ogni Parrocchia esistono persone degne di fiducia, riunite nella “San Vincenzo” e nella “Caritas”, che collaborano con i Parroci per aiutare i poveri delle zone di competenza;

● perché le Parrocchie coprono per intero il territorio comunale;

● perché storicamente i suddetti enti di assistenza (sostanzialmente privati) conoscono bene i bisogni degli appartenenti alle loro comunità e sanno come intervenire per soddisfare, almeno in parte, quei bisogni.

Sabato scorso , 28 maggio, nella Parrocchia Santa Maria Goretti, si è svolto il sesto evento di solidarietà in favore di coloro che, per varie vicissitudini della loro vita, si trovano in stato di bisogno. Il Presidente Busacca, assieme ad alcuni soci sempre attenti e presenti (Maria Alessandrello, Vittorio Campo, Pippo Piccione e Sebastiano Margani e Antonio Corbino come addetto alle pubbliche relazioni)ha fatto visita al Parroco della Chiesa dedicata a Santa Maria Goretti e gli ha consegnato, oltre al guidoncino, un buono di 300 euro per l’acquisto di generi di prima necessità.

“ Questo anno sociale (seppure con le difficoltà procurate dai colpi di coda della pandemia) – afferma il presidente Giovanni Busacca – va iscritto nell’albo d’oro del nostro club, ormai prossimo al 50° anniversario”. Nella foto un momento della consegna dei generi alimentari al parroco della chiesa di Santa Maria Goretti.

