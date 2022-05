Modica. Umberto Scida e la sua compagnia conquista il Garibaldi

Il “Gran Galà dell’Operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!”, l’esuberante appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica, ha conquistato il pubblico tra brio, bel canto, danza e tanto divertimento. Lo spettacolo curato da Umberto Scida, considerato il “re dell’operetta” in Italia, ha riscosso notevole successo in molti teatri italiani ed esteri, e anche a Modica, domenica sera, è riuscito a coinvolgere il pubblico in sala, trasportandolo verso atmosfere leggere e frizzanti tipiche della bella epoque. Una carrellata di scenette, duetti, sketch, musica, canto e ballo, per un repertorio che ha attinto alle operette più note. Per realizzare tutto ciò il fantastico musical performer Umberto Scida è stato accompagnato dalla soubrette Daniela Rossello, dal soprano Piera Grifasi e dal tenore Leonardo Alaimo. Sul palco anche il folto corpo di ballo della Compagnia con le coreografie della maestra Emanuela Mastrandrea e la Catania Philharmonic Orchestra diretta dal maestro Diego Cristofaro. I vari artisti si sono alternati sulla scena vestendo di volta in volta i panni di personaggi indimenticabili che hanno fatto la storia dell’operetta, proponendo numeri musicali avvincenti e creando una cornice fresca e allegra in cui lo spettatore ha potuto godere di una leggera e gioiosa atmosfera. L’intento di Umberto Scida di rappresentare uno “spettacolo di teatro musicale organico” è stato molto apprezzato e ha permesso di vivere un’esperienza coinvolgente per tutte le fasce di pubblico che hanno assistito ad una messa in scena armoniosa delle arti della recitazione, del canto e della danza. Il “Gran Galà dell’Operetta. Strass, papillons, boa di struzzo e champagne!”, che già dal titolo prometteva divertimento e vivacità, ha catapultato il pubblico indietro nel tempo, in un’epoca in cui lo splendore, le paillette e l’allegria erano protagoniste. Le varie esibizioni sono state arricchite dallo scintillante corpo di ballo della “Compagnia Umberto Scida” che, con le movimentate coreografie proposte è riuscita a creare un contatto diretto con il pubblico. A fare da meravigliosa cornice l’eccezionale “Catania Philharmonic Orchestra”, diretta energicamente dal maestro Diego Cristofaro. I favolosi e luccicanti costumi a cura della “Compagnia Umberto Scida” e “Arrigo Costumi”, hanno arricchito l’atmosfera. La regia è stata curata dallo stesso Umberto Scida.

“Siamo stati lieti di ospitare al Teatro Garibaldi – sottolinea il sovrintendente Tonino Cannata – questo meraviglioso spettacolo, che con la sua leggerezza è riuscito a far rivivere ai nostri spettatori le briose atmosfere della belle epoque. Si conclude così anche la stagione musicale che ha avuto tanto successo come la stagione di prosa. Adesso guardiamo già agli appuntamenti estivi che saranno ancora una volta una sorpresa per tutti”.

Salva