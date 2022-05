Modica. Aumenta l’attività sportiva presso il campetto Montesano

Entra in piena attività il campetto di calcio con erba sintetica di ultima generazione consegnato qualche mese fa agli abitanti della frazione modicana di Montesano. La struttura, che serve oltre alla popolosa frazione modicana anche le vicine S. Giacomo e Giarratana. Intanto, in questi giorni, in questa bellissima struttura è stato organizzato un torneo di calcetto, in cui hanno preso parte ben diciassette squadre, provenienti da tutta la provincia. Per l’occasione, il Comune di Modica, ha donato ai responsabili della struttura un defibrillatore per una maggiore sicurezza di tutti. Finalmente, – ha dichiarato l’assessore Monisteri – nella frazione montana si respira aria di sport. “Tanto l’entusiasmo dei tantissimi giovani e non solo, che hanno varcato le porte della struttura sportiva. Una voglia di rivivere lo sport che adesso può essere praticato in questo campetto che rappresenta anche, un punto d’incontro, per chi pratica lo sport. Una bella realtà – continua l’assessore Monisteri – soprattutto per quelle zone densamente popolate che fino a poco tempo fa erano sprovviste di una struttura sportiva pubblica”.

