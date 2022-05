Aquara Music Fest ‘22: aperte le iscrizioni al contest

Sarà Guido Guglielminetti, storico bassista di Francesco De Gregori il presidente della giuria tecnica dell’Aquara Music Fest 2022. Un’indubbia vetrina per giovani musicisti di mettersi in mostra. Si tratta del Contest Musicale “Fioravante Serraino” è rivolto ai soggetti musicali così costituiti:

band composte da voce/i e strumenti;

duo voce e strumento;

singoli partecipanti (purché accompagnino l’esibizione con uno strumento musicale).

I concorrenti, senza nessun limite di età, lingua e genere musicale, possono prendere parte da tutto il territorio nazionale proponendo brani propri editi e/o inediti.

Non sono ammesse Cover Band o Tribute Band, le cui eventuali candidature non saranno prese in considerazione.

La manifestazione è strutturata nelle seguenti 7 fasi:

Fase 1, 15 maggio – 12 giugno: acquisizione domande di partecipazione. I concorrenti invieranno la domanda di partecipazione (allegato A AQMF 2022) all’indirizzo email ass.culturale.alveare@gmail.com con gli allegati richiesti: massimo tre brani mp3 e un video mp4. L’invio del video può essere posticipato rispetto alla data del 12 giugno (termine ultimo per la presentazione della domanda). La ricezione del video deve comunque avvenire entro e non oltre il 3 luglio (termine della fase 2), pena l’esclusione per la eventuale fase 3. Il video in formato mp4 deve essere registrato in presa diretta audio non modificato in post produzione. Tuttavia la parte “video” del file (solo immagini e riprese) può essere oggetto di post produzione. Un esempio di video compatibile con le richieste del presente bando sono i videoclip realizzati per l’edizione 2019. A tal fine visitare il canale YouTube.

Fase 2, 13 giugno – 3 luglio: selezione dei concorrenti semifinalisti. Un gruppo di ascolto, composto da musicisti professionisti e da semplici appassionati di musica di Aquara e di tutta Italia di ogni fascia di età, selezionerà al più nove concorrenti finalisti che accederanno alla fase successiva. La selezione si baserà sull’ascolto dei brani mp3 inviati nella fase 1. Un ulteriore concorrente sarà selezionato dall’organizzazione a proprio insindacabile parere e giudizio.

Fase 3, 4 luglio – 31 luglio: valutazione concorrenti semifinalisti. Le giurie della manifestazione sceglieranno cinque concorrenti finalisti che si esibiranno dal vivo ad Aquara davanti ad esse.

Fase 4, 6 agosto: presentazione concorrenti semifinalisti e annuncio concorrenti finalisti. Verranno trasmessi e presentati i video inviati dai concorrenti semifinalisti mediante un unico video premontato e mandato in streaming sulla pagina Facebook @acalveare alle ore 14:00. Contestualmente verranno annunciati i concorrenti finalisti.

Fase 5, 10 agosto – 20 agosto: dirette streaming con i concorrenti finalisti. L’organizzazione, tramite appuntamenti calendarizzati, sulla web radio dell’associazione “… and Radio Alveare Plays” ospiterà i concorrenti finalisti per approfondire e conoscere meglio le loro storie e progetti presenti e futuri.

Fase 6, 27 agosto: finale. I cinque concorrenti finalisti si esibiranno dal vivo ad Aquara innanzi alle giurie della manifestazione. A fine delle esibizioni saranno premiati i vincitori con la consegna della targa celebrativa e del premio in denaro.

Fase 7, 28 agosto: masterclass di “produzione musicale” con il M° Guido Guglielminetti. Il M° Guglielminetti terrà nella mattina del 28 agosto una masterclass di “produzione musicale” che verterà su tutti gli aspetti (tonalità, stesura, testo etc.) riguardanti la realizzazione di brani musicali destinati alla registrazione e alla loro commercializzazione.

Aquara è un piccolo incatevole paesino di appena 1351 anime della provincia di Salerno.

