Confimprese iblea. Accolta la proposta Tosap fino al 30 settembre

Approvata dalle commissioni finanze e industria del Senato la proroga fino al 30 settembre sull’occupazione del suolo pubblico di dehors e tavolini: un altro passo avanti verso la ripresa del settore della ristorazione. E via libera – sempre tra il 1° luglio e il 30 settembre – alle nuove richieste di occupazione di suolo pubblico (o di ampliamento di quello già concesso) in via telematica e con allegata la sola planimetria. Sono le novità che emergono dall’approvazione delle modifiche al decreto Energia, alle commissioni Industria e Finanze del Senato e che riguardano il settore del commercio in vista della stagione estiva. Una boccata d’ossigeno per le imprese dedite alla ristorazione e all’accoglienza dopo due anni di chiusure forzate. “Ringraziamo l’amministrazione comunale e la giunta Cassì per aver recepito la norma nazionale -spiegano il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti e il presidente comunale Peppe Occhipinti – adesso, il passaggio successivo, è l’estensione della proroga fino al mese di dicembre. Sono state accolte, in toto, le richieste di Confimprese”. L’organizzazione di categoria ha chiesto anche una riduzione della Tari in proporzione alle giornate lavorative o di apertura. “Siamo disponibili ad un tavolo di confronto con le amministrazioni comunali sulle mille problematiche legate al commercio e all’organizzazioni di eventi o manifestazioni per la imminente stagone estiva – aggiungono i vertici di Confimprese – I gestori dei ristoranti sono abbastanza positivi poichè, la gente, sembra abbia cambiato mentalità e ha voglia di riprendere le vecchie abitudini pre pandemia. Nei sei comuni della provincia di Ragusa, interessati al voto, sarebbe opportuno un confronto con i candidati a sindaco per capire quali sono i programmi e le iniziative dedicate al commercio, alla ristorazione e all’accoglienza”.

