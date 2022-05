Gli ospiti dell’Anffas Modica tornano alle gite dopo la pandemia

DOPO DUE ANNI DI RISTRIZIONE SI RITORNA ALLE GITE

PER I RAGAZZI DELL’ANFFAS DI MODICA

Dopo quasi due anni anche i ragazzi di Anffas Modica son tornati a respirare un po’ di normalità e hanno vissuto la loro prima giornata fuori porta post pandemia.

Accompagnati dai volontari sono andati a Carini, in provincia di Palermo, a visitare il bioparco dove si possono osservare più di 60 specie animali diverse (scimpanzé, lemuri, ippopotami, zebre, suricati ecc.) e una ricca flora con anche piante esotiche e rare.

Non si tratta quindi del solito zoo ma di un giardino zoologico dove gli animali sono accolti in spazi adeguati, con una vegetazione che ricorda il loro luogo d’origine e che permette di mantenere le abitudini della specie stessa.

Per i ragazzi del centro è stata un’esperienza piacevole e totalmente nuova che ha permesso loro di vedere un territorio e degli animali che non avevano mai visto.

Ci auguriamo di poter replicare presto l’esperienza verso nuove mete.

