Confcooperative. Campisi eletto consigliere di Federsolidarietà

Il cooperatore vittoriese Luca Campisi è stato eletto a fare parte, in qualità di consigliere, degli organismi di vertici di Federsolidarietà Sicilia. L’incarico è stato conferito in occasione dell’assemblea Confcooperative della suddetta federazione svoltasi a Catania, al Parco degli Aragonesi. Luca Campisi sarà, dunque, al fianco del neopresidente regionale Salvatore Litrico. L’assemblea regionale, aperta dall’intervento della presidente uscente, Giusi Palermo, a cui ha partecipato il presidente regionale Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, è stata utile anche per fare un resoconto su quanto emerso nel corso delle riunioni che si sono succedute sul territorio, tra fine aprile e metà maggio anche a Ragusa. Incontri provinciali nel corso dei quali è emersa una rinnovata volontà di partecipazione che ha spinto a individuare soluzioni per coinvolgere maggiormente la base sociale: si è pensato, ad esempio, di costituire dei gruppi di approfondimento tematici per trattare argomenti specifici. A tal proposito l’esperienza del Gruppo Scuola, che sta dando buoni risultati nella costruzione di nuove proposte, potrebbe indicare la strada maestra da seguire. “Auguriamo buon lavoro a Campisi – sottolinea il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – certo che saprà interpretare al meglio le istanze del mondo della cooperazione della nostra provincia in un momento estremamente delicato e in cui occorre affrontare tutte le problematiche con piglio deciso e con la determinazione del caso”. Al dibattito sono intervenuti anche don Piero Sapienza – direttore Ufficio Pastorale del Lavoro; Debora Colicchia, delegata dal presidente Legacoop Sociali Sicilia, Pippo di Natale e portavoce forum III settore; Fiorentino Troiano, ex dirigente Dsm di Acireale; Luciano Ventura, direttore generale Confcooperative Sicilia; Salvo Litrico, coop Team; Giovannella Procida, coop Genesis; Antonio Scavone, assessore alla Famiglia della Regione Sicilia; Giuseppe Scionti, coop Marianella Garcia; Mauro Martinez, coop la Garderie; Salvo Mirabella, portavoce del Forum Disabilità Catania; Stefano Granata, presidente nazionale Federsolidarietà; Pino Ortolano, vicedirettore Confcooperative Sicilia.

