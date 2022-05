Chiesa Cattolica Stati Uniti risarcisce vittime abusi sessuali

La Chiesa cattolica degli Stati Uniti, in particolare l’arcidiocesi di Santa Fe, New Mexico, ha raggiunto un accordo preliminare per la cifra di 121,5 milioni di dollari che riguarda la squallida vicenda di pedofilia che coinvolge 375 persone che hanno accusato preti cattolici di abusi sessuali. Gli avvocati che rappresentano gli abusati, l’arcidiocesi e le compagnie assicurative hanno confermato al giudice federale David Thuma di aver raggiunto un accordo, che tuttavia, deve essere approvato dai pubblici ministeri. Il denaro potrebbe essere distribuito equamente o in base alla durata e alla gravità dell’abuso commesso. Una vicenda che ancora non ha chiarito se alcuni ordini cattolici, come la congregazione pontificia dei Servi del Paraclito, aggiungeranno ulteriore denaro alla somma stabilita tra le parti. Un elemento che ha determinato l’accordo è stato la creazione di un archivio di informazioni sugli abusi, e di altri elementi della tragedia, raccolti dalla chiesa cattolica, in particolare nell’area geografica dell’Arcidiocesi, la quale ha accertato, dopo le verifiche, che tutte le persone coinvolte sono state realmente le vittime degli abusi. L’arcivescovo di Santa Fe, John Wester ha detto che “La Chiesa prende molto seriamente la propria responsabilità di assicurarsi che i sopravvissuti agli abusi sessuali siano equamente compensati per le sofferenze che hanno subito. Suzanne Cully, una degli accusatori dell’area di Albuquerque, ha affermato che i sacerdoti dovrebbero essere perseguiti, così come qualsiasi altro cittadino accusato di pedofilia. I Servi del Paraclito gestirono un centro di riabilitazione a partire dal 1947 a Jemez Springs. L’ordine religioso, consapevole, si prodigò per curare (non si sa come) molti membri del clero colpevoli di abusi sui bambini. Alcuni di quei sacerdoti furono rilasciati nei fine settimana per servire le congregazioni, accertando che alcuni di essi continuavano a perpetrare la pedofilia. Secondo i risultati emersi il New Mexico è risultato lo Stato maggiormente coinvolto nei processi di abusi sessuali del clero che hanno colpito le parrocchie su larga scala. Gli scandali sugli abusi sessuali all’interno della Chiesa sono diventati, purtroppo per la chiesa cattolica, una piaga mondiale di difficile guarigione.

