di Giannino Ruzza

Questo 16 maggio ricorre la Giornata internazionale della pace e convivenza, offrendo l’opportunità di riflettere sui modi per migliorare la convivenza e promuovere un ambiente pacifico e sostenibile su larga scala, in modo che l’umanità possa vivere in pace. Per realizzare questa aspirazione è necessario eliminare la discriminazione e l’intolleranza in tutte le sue forme, comprese quelle di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, posizione economica, handicap fisici, nascita o qualsiasi altra condizione. Questa data sottolinea l’importante ruolo di tutti gli attori della società civile nella promozione del dialogo interreligioso e interculturale, nonché nell’incoraggiare il sostegno a misure pratiche che mobilitino lo sviluppo delle capacità, le opportunità e i quadri di cooperazione.

Riporto cinque modi per raggiungere un mondo di convivenza pacifica:

Non violenza

No, categorico alla guerra tra paesi. In ogni Paese, saranno i governanti a stabilire le decisioni da prendere le cui conseguenze peseranno su tutti. Occorre rafforzare la cooperazione per la non violenza, e con i mezzi operativi per contrastarla. Il mondo sta affrontando un fenomeno radicalmente diverso dai classici conflitti bellici e, quindi, bisogna far fronte, media compresi, a questa nuova realtà e cambiamento.

La solidarietà come stile di vita

Mettere in pratica l’unione di interessi e finalità tra paesi. Solidarietà come coesione sociale, basata sulla dipendenza reciproca degli Stati e degli attori internazionali. Le catastrofi naturali, in particolare, generano un comportamento sociale di solidarietà per il senso di sopravvivenza e di cooperazione tra paesi.

Compassione

Compassione e rafforzamento dei legami di amicizia tra i popoli per sviluppare dinamicamente la cooperazione regionale. Allo stesso modo, creare un ambiente pacifico e stabile di uguaglianza e fiducia reciproca tra i popoli del pianeta.

Generosità e condivisione

La generosità e la condivisione sono reazioni naturali, a cominciare dalla famiglia. Queste qualità crescono e si espandono insieme alla consapevolezza che la vera prosperità è il risultato del dare, non dell’accaparramento, e che la nostra famiglia è veramente tutto.

Atteggiamento ecologico

Un atteggiamento ecologico nasce spontaneamente quando si comprende che la terra è la madre di tutta la vita sul pianeta. Il rispetto per la natura come uno dei valori sociali fondamentali, imprescindibile per le relazioni internazionali. Il corrispondente valore umano va oltre il rispetto per la riverenza e la profonda solidarietà con il pianeta, proprio come noi veneriamo e amiamo nostra madre che ci ha concepito.

