Conad Scherma Modica. Spampinato doppio bronzo in Giordania

Doppio podio per Francesco Spampinato della Conad Scherma Modica ai Campionati del Mediterraneo svoltisi ad Al Salt in Giordania, prima nella categoria under17 e il giorno successivo nella categoria under20. In apertura dei Campionati la gara riservata ai cadetti vedeva il modicano, dopo il girone preliminare con una sola sconfitta, affrontare e superare il giordano Bsessah Mohamad negli ottavi di finale per 15/6, nel turno successivo l’altro padrone di casa Alzamer Eyas per 15/7. In una combattutissima semifinale doveva poi cedere il passo al francese Crist Numa per 13/15; transalpino che poi sarebbe stato il vincitore finale della competizione. In virtù del podio nella propria categoria veniva ammesso a prendere parte alla competizione giovani del giorno successivo, dove dimostrava di non essere affatto appagato della medaglia di bronzo appena conquistata. Nella competizione under20 partiva dagli ottavi di finale con un difficile derby contro l’altro italiano Formichini, un assalto chiuso 15/7 a proprio favore. Ai quarti di finale ottimo match contro il turco Sezer Tan testa di serie n.1 del tabellone di diretta, regolato con carattere e determinazione per 15/9. In semifinale quasi un dejavu del giorno precedente, perdeva in un combattutissimo assalto contro il poi vincitore della competizione, questa volta l’altro italiano Matteo Morini per 12/15. Un bottino di due medaglie di bronzo per Spampinato al suo primo podio in carriera in una competizione internazionale, che lascia ben sperare anche per l’ultimo appuntamento di stagione per la categoria cadetti e giovani: i Campionati Italiani -17 ed -20 ospitati in Sicilia a Catania dal 26 al 29 maggio prossimi. Nel weekend di gare internazionali per la Scherma Modica, senza molta fortuna Giorgio Avola nella trasferta asiatica del Gran Prix a Incheon in Corea del Sud. Il modicano che partiva direttamente dal tabellone principale dei 64, cedeva al primo assalto di giornata contro il francese Ediri per 14/15. Dopo essere stato in vantaggio fino all’11/6 alla fine del primo tempo regolamentare, subiva la rimonta del transalpino alla ripresa della seconda frazione fino al 13 pari. Passato nuovamente in vantaggio per 14/13 non riusciva a chiudere l’assalto, dando modo all’avversario di pareggiare prima e poi mettere la quindicesima botta. Nonostante questa non certo soddisfacente prova e con sole quattro delle cinque gare disputate all’attivo, avendo dovuto saltare per infortunio la prova di Parigi a gennaio, Avola chiude questa anomala stagione di Coppa del Mondo al 17º posto del ranking internazionale, al quarto posto fra gli italiani.

