Domani, venerdì 13 maggio, non potrà essere effettuata a Giarratana la raccolta del secco indifferenziato a causa di un rilevante guasto meccanico presso l’impianto Tmb di conferimento a Ragusa. Il guasto ha causato la chiusura momentanea dello stesso impianto per i prossimi giorni. Per lo stesso motivo, oggi, non è stato possibile raccogliere il secco indifferenziato a Monterosso Almo.

