Open day a Pozzallo per il reclutamento di personale marittimo

Occasione speciale per gli studenti del ragusano e del siracusano. Un’opportunità per consentire loro di mettersi in mostra e di candidarsi nel settore marittimo. Con quest’obiettivo, l’agenzia marittima Sirius Ship Management, da tempo leader nella selezione e nel reclutamento del personale di bordo, ha promosso un open day allo spazio cultura “Meno Assenza” di Corso Vittorio Veneto a Pozzallo.

Due giornata – 12 e 13 maggio – nate in collaborazione con il presidio Fit Cisl di Ragusa particolarmente attivo tra i marittimi della provincia.

«Il sindacato deve essere in prima linea per difendere il lavoro e per crearne di nuovo – ha commentato Antonino Giannone, responsabile del presidio Fit – Questi due giorni rappresentano un’occasione importante per i giovani del nostro territorio. Gli sbocchi occupazionali sono ancora possibili e questo settore può evitare quella emorragia continua di giovani verso altri luoghi. Sono certo che saranno due giornate piene e che rappresenteranno soltanto un primo passo per altre iniziative a favore del lavoro che sarà.»

L’evento prevederà due fasi: nella prima ci sarà la presentazione delle aziende e del settore marittimo, mentre nella seconda l’approfondimento, eventuali chiarimenti e la valutazione delle candidature.

