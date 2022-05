Volley. La modicana Turla’ riconfermata dal Bergamo1991

La palleggiatrice modicana Sofia Turla’ riconfermata anche per la prossima stagione dal

VolleyBergamo1991, in serie A 1. L’atleta ventottenne è riuscita a ritagliarsi il suo spazio in cabina di regia in molti momenti delicati: «A Bergamo – dice- sono stata benissimo. E sono rimasta colpita da subito dall’energia che si sente in campo prima di una partita e che arriva dal pubblico».

Dopo gli inizi nelle giovanili di Modica, si traferisce a Roma, al VolleyRò, dove a 15 anni cambia ruolo e da attaccante inizia il suo percorso da palleggiatrice. Tre stagioni dopo si trasferisce prima a Maglie e poi a Bolzano, in B1. Nel 2018 è in A2 a Marsala e la stagione seguente in Germania, nello Straubing.

Nel 2020-2021 fa ritorno a casa, a Modica, in B1, ma finisce la stagione disputando i Play Off con Frosinone. Nel 2021 il grande salto in A1 con il Volley Bergamo 1991.

Salva