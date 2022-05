Pallamano, KeyJey Ragusa chiude a Enna

Ultima gara di campionato, sabato, sul campo dell’Haenna, per la KeyJey Ragusa. Il match prenderà il via alle 18,30. Più nulla da chiedere al girone C della Serie A2 per il sette di coach Mario Gulino che ha perso la possibilità di rimanere agganciato al secondo posto in classifica, essendo stato superato dal Genea Lanzara, e quindi giocarsi le chance dei play off per la categoria superiore. L’Haenna occupa il quinto posto in classifica, a quota 16 punti, contro i 30 dei ragusani che faranno di tutto per onorare nella maniera migliore la contesa e per consentire ai marcatori del gruppo facenti parte della top ten dei cannonieri di migliorare ulteriormente il proprio tabellino. “Siamo molto motivati, nonostante tutto –sottolineano dalla KeyJey Ragusa – e ci teniamo a fare bella figura. Non dimenticando, tra l’altro, che, subito dopo la conclusione della stagione regolare, dovremo affrontare la Coppa Sicilia, un’appendice in cui cercheremo di fare la nostra bella figura e che servirà perconsentire l’ulteriore maturazione dei giovani talenti del nostro gruppo”.

