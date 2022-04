L’Under 17 della KeyJey Ragusa supera la Pallamano Aretusa

L’Under 17 della KeyJey Ragusa è riuscita ad avere la meglio, ieri in casa, nei confronti della Pallamano Aretusa. Una formazione degna di nota contro cui non è mai facile conquistare il successo. Ecco perché si può dire che i giovani atleti iblei abbiano compiuto una vera e propria impresa anche grazie a uno scatenatissimo Flavio Giummarra che ha messo a segno qualcosa come 21 gol, un bottino assolutamente eccezionale. La gara si è conclusa con il punteggio di 36-29 (15-14 il primo tempo). “Facciamo i complimenti a tutti i nostri ragazzi – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – perché si sono espressi su livelli molto elevati dando prova del loro grado di preparazione e riuscendo, ancora una volta, a stupire in positivo tutti gli addetti ai lavori”. Per quanto riguarda la prima squadra, per il penultimo impegno del campionato di Serie A2, la KeyJey riceverà domani, alle 19, nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, la visita de Il Giovinetto Petrosino. Una gara sulla carta insidiosa considerato che i prossimi avversari degli iblei sono reduci da quattro successi di fila e quindi arriveranno a Ragusa con l’intento di mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa. Il sette di coach Mario Gulino, però, intende continuare a darsi ulteriormente da fare così come è accaduto nelle precedenti partite di campionato.

Salva