Targa speciale a Sara Gama, capitana Juventus e della Nazionale

Oggi nel Municipio a Trieste in occasione del San Giusto d’Oro 2021, si è tenuta la cerimonia di premiazione in cui è stata assegnata una targa speciale a Sara Gama.

Il portrait di Sara Gama

Nata a Trieste, è una calciatrice e dirigente sportiva italiana, difensore e capitana della Juventus e della Nazionale. I primi calci al pallone nello Zaule, poi ha giocato nel Tavagnacco, nel Brescia, nel Paris Saint Germain, nella Juventus, vincendo vari scudetti e trofei. È consigliere federale della FIGC dal 2018, vicepresidente AIC dal 2020 e membro della Commissione Nazionale Atleti del Coni dal 2021. È laureata in lingue e letterature straniere. L’atleta triestina sostiene da tempo il professionismo calcistico femminile, chiedendo tutele sociali e previdenziali per le calciatrici. La sua è una battaglia contro la diseguaglianza di genere, riconosciuta dalla Nike che l’ha fatta diventare sua testimonial e dalla Mattel, che nell’ambito del progetto Role Models (l’obiettivo è quello di convincere ogni bambina a credere nei propri sogni), le ha dedicato una Barbie. Un impegno, quello di Sara Gama, che è diventato fonte di ispirazione per le future generazioni.

Ass/gr

Salva