Folle Serie A! Chi vincerà il campionato? Ecco la favorita

Chi ricorda un campionato così combattuto? Difficile avere le idee chiare, specialmente considerando il dominio di ben 9 anni da parte della Juventus e uno scudetto vinto in maniera molto agevole da parte dell’Inter lo scorso anno. Questa stagione le cose sembrano essere cambiate drasticamente. Sì, perché a quattro giornate dalla fine ancora non si ha un’idea concreta su chi sarà il trionfatore in Serie A. cerchiamo di capirci qualcosa.

Speranze mai vanificate

Per un periodo sembrava quasi che non ci fosse una squadra in grado di chiudere il discorso scudetto. Se da un lato il Milan ha toppato almeno due match sulla carta molto agevoli ultimamente, dall’altra parte abbiamo assistito ad una serie di passi falsi impressionanti da parte dell’altra rivale principale, ovvero l’Inter. I nerazzurri si sono resi protagonisti di un marzo-aprile non entusiasmante, per poi rimettere le cose sulla retta via con delle vittorie importanti, ma la sconfitta col Bologna ha rimesso tutto in gioco.

Ora i rossoneri si trovano a due lunghezze sui rivali nerazzurri ed hanno la possibilità di chiudere la stagione in maniera positiva: sì, perché ora la matematica è in favore del Milan, il quale ha il proprio destino nelle mani.

Previsioni

Gli ultimissimi avvenimenti hanno determinato un cambiamento nelle quote Vincente Serie A. Se fino alla settimana scorsa era l’Inter la squadra favorita, ora sono i rossoneri ad essere leggermente favoriti. Sebbene stiamo parlando comunque di una variazione di quota non impressionante, va detto che i bookmakers ora considerano la squadra di Pioli favorita per la vittoria finale.

Ci sono, però, ancora quattro sfide da concludere. La prossima giornata, per esempio, il Milan dovrà vedersela in casa con la Fiorentina, squadra mai facile da affrontare. La squadra di Inzaghi, invece, dovrà giocare con l’Udinese alla Dacia Arena: i friulani sono praticamente salvi e non hanno molto da chiedere a questo campionato, anche se hanno dimostrato di poter offrire sprazzi di grande calcio e difficilmente non daranno l’anima in campo.

La squadra capolista affronterà poi il Verona di Tudor fuori casa, mentre l’Inter sarà impegnata al Meazza contro l’Empoli. In entrambi i casi parliamo di avversarie che non dovrebbero aver nulla da chiedere, ma non si sa mai (d’altronde, anche il Bologna non doveva essere motivato particolarmente).

Delicatissima la 37esima giornata. Sì, perché il Milan dovrà vedersela con l’Atalanta, mentre l’Inter con il Cagliari. Nel primo caso parliamo di una squadra molto complessa da affrontare, la quale avrà quasi certamente ancora delle motivazioni legate alla possibilità di accedere ad un posto utile per l’Europa. Nel secondo caso, invece, parliamo di una squadra che dovrebbe essere ancora in corsa per un posto utile alla salvezza.

Infine, la 38esima giornata potrebbe regalare tante emozioni. Il Milan andrà in Emilia Romagna a giocare col Sassuolo, mentre l’Inter affronterà la Sampdoria. In entrambi i casi si parla di squadre che dovrebbero giocare per l’onore e non avranno nulla da chiedere a questo campionato. Insomma, sarà un finale di fuoco.

