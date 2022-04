Sandy si è smarrita, il canile di Modica si attiva per ritrovarla

Sandy, una piccola cagnolina ospitata da 3 anni al canile “Il rifugio di Giulia” a Modica, dopo qualche giorno dall’adozione della nuova famiglia è scappata e non si ha più traccia di lei. I volontari che si sono presi cura di lei per tre anni hanno avviato una ricerca a tappeto per riuscire a ritrovarla e riportarla dalla sua nuova famiglia.

“È buona e innocua ma timida e paurosa e difficilmente si fa avvicinare.” – scrivono i volontari, chiedendo aiuto e massima diffusione.

Per chiunque la vedesse può segnalare immediatamente ai seguenti recapiti telefonici:

3339422217 – 3318444534

