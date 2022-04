Myanmar. L’ex leader San Suu Kyi, condannata a 5 anni di carcere

Il tribunale speciale della giunta militare del Myanmar ha condannato stamane la ex leader Aung San Suu Kyi a cinque anni di carcere. L’accusa, riguarderebbe la presunta tangente di 600 mila dollari che avrebbe intascato, assieme a una non ben definita quantità di lingotti d’oro. Gli avvocati hanno denunciato di non aver potuto incontrare la loro assistita dopo aver appreso la decisione di condanna a suo carico. Vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l’ex leader birmana era già stata condannata dalla Giunta militare a sei anni di reclusione, per una sequela di accuse, tra cui la presunta appropriazione indebita di denaro donati da una fondazione e per l’acquisto e il noleggio di elicotteri di cui avrebbe fatto uso. Ai primi di dicembre dell’anno scorso, altra condanna a quattro anni di carcere, ridotti a due dopo aver ricevuto la grazia dalla giunta militare, per violazione delle leggi messe in atto contro la pandemia e istigazione alla ribellione popolare. Altri quattro anni di reclusione a suo carico era stata emessa il 10 gennaio scorso per non aver rispettato le misure sanitarie anti covid-19. L’ennesima accusa a suo carico, è arrivata per presunta violazione della legge sui segreti di Stato e per il reato di frode elettorale durante le elezioni del novembre 2020. Accuse tutte inventate dalla giunta militare secondo il team di avvocati della ex-leader del Paese. Come si ricorderà Aung San Suu Kyi era stata arrestata subito dopo il colpo di stato perpetrato dai militari il 1° febbraio 2021. Da allora più di 1.700 persone sono morte e oltre 13.000 sono state incarcerate per le proteste popolari pacifiche seguite al suo arresto. Dopo l’ultima decisione presa dal tribunale militare dal tribunale della capitale Rangoon, migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo la liberazione dell’ex leader del Paese centroasiatico.

