Ragusa. Il programma delle celebrazioni del 25 aprile

Reso noto il programma della celebrazione del 77° Anniversario della Liberazione – 25 Aprile a Ragusa.

Alle ore 10 in Piazza Gramsci si formerà il corteo composto dalle Autorità, dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dal Corpo Bandistico e dalla cittadinanza che percorrerà Viale Tenente Lena, Via Roma, Corso Vittorio Veneto, via Mario Rapisardi, Corso Italia, Piazza San Giovanni.

Dopo la deposizione di una corona di alloro presso la Stele all’Unità d’Italia in Piazza Gramsci, il corteo muoverà lungo il percorso sopraindicato effettuando delle soste per la deposizione di corone di alloro presso la lapide intitolata al Tenente Lena, nell’omonima via, presso la lapide al Milite Ignoto, posta sul prospetto del Palazzo comunale, sulla lapide dedicata ai braccianti agricoli di Piazza San Giovanni e presso il Monumento ai Caduti in Guerra a fianco del sagrato della Cattedrale.

In quest’ultimo luogo si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera con la contestuale esecuzione dell’Inno Nazionale a cui farà seguito la deposizione di una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti da parte del Prefetto, del sindaco e del Comandante del Presidio Militare.

A chiusura della cerimonia il Vescovo procederà alla benedizione del Monumento ai Caduti.

