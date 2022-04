Minacciato il vescovo di Piazza Armerina, il modicano Gisana

“La processione si fa come diciamo noi altrimenti non si fa”. E’ stata questa la minaccia nei confronti del vescovo di Piazza Armerina, il modicano Rosario Gisana, e al prete della Chiesa Madre di Barrafranca, Benedetto Mallia. Minaccia che ha fatto attivare da parte del Prefetto di Enna il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza.

Così, venerdì pomeriggio a Barrafranca, anzichè il tradizionale «Trunu», una struttura su cui viene montata la croce e sotto la quale i portatori si alternano conquistando a forza di spintoni il posto sotto il feretro, in processione è andata solo la croce, portata a braccio per tutto il percorso da Mons. Gisana, circondato da decine di poliziotti e carabinieri.

Momenti di tensione si sono registrati davanti alla chiesa Madre, presidiata da oltre cento poliziotti, quando tra la folla qualcuno ha cominciato a gridare «vergogna».

La tensione di ieri pomeriggio era il risultato di giorni di consultazioni tra la commissione organizzatrice della festa, il comitato spontaneo dei portatori e il parroco della chiesa madre. Nonostante fosse stata paventata l’impossibilità a realizzare la festa con l’uscita del Trunu, per il rischio di vedere schizzare i contagi covid, i portatori hanno insistito chiedendo che allora la processione, piuttosto che in forma ridotta, non si facesse. In chiesa sono volate parole grosse tanto che il comitato dell’ordine e la sicurezza ha deciso di blindare la festa.

