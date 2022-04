Bonus senza deposito: le offerte migliori al casinò

Provare per credere… e credere per provare!

Quando si tratta di giocare senza esporsi a rischi, a dispetto di quanto il contesto del casinò lo faccia sembrare un ossimoro i bonus senza deposito lo rendono possibile. Il gioco online è perlopiù noto per due aspetti: uno è il gioco stesso, e l’altro il tornaconto di chi gioca. Tratteremo di entrambi, ma sappiate che usufruire di una promozione per giocare mette al primo posto la confidenza che gli utenti normalmente si prendono solo con tanta esperienza. E pazienza. E, cosa più importante, pecunia. Senza bisogno di nessuna di queste tre cose, dunque, le offerte consentono di fare pratica.

Bonus senza deposito, ovvero: “casinò sì, casini no”

Entriamo dunque nel vivo della discussione, parlando della dinamica dei casinò e del loro utilizzo dei bonus senza deposito. Ciascuna offerta consente di usufruire di fondi al solo e unico scopo di giocare, e pertanto non propriamente “reali”. Questo non vuol dire che non consentano di vincere, ma prima di poter prelevare alcunché (e al fine di evitare che qualcuno “fugga col malloppo”), è necessario maturare una soglia minima di vincita. Al fine di rendere tutto equo sia per chi gioca che per chi concede il bonus, il traguardo può essere molto lontano. Si tratta di una cifra direttamente proporzionale all’importo offerto.

Ad ogni modo, visto il discriminante che intercorre tra investimento e vincita, esistono contesti in cui giocare con un determinato aiuto può essere più indicato di altri. Per fare un esempio, finché si tratta di scommettere sulle nostre abilità come ad esempio nel campo del poker, anche un’offerta che prevede un versamento può dimostrarsi ottimale. Finché però il nostro successo dipende dal caso o dalle abilità altrui, operare in una zona comfort (specie per i principianti) è sempre la scelta più consigliabile. Ovviamente porsi dei limiti, a prescindere dalle agevolazioni, può essere vitale.

Motivazioni importanti

Il nostro preambolo sui rischi “del mestiere” non manca certo di sollevare qualche interrogativo. Nello specifico, “perché”? Cosa spinge un sito a concederci un accesso gratuito alle sue attività ludiche? Sorprendentemente, è proprio la diffidenza tipica dell’opinione pubblica a motivare la scelta di offrirci un trampolino di lancio. Anche i siti hanno un tornaconto. Proprio per questo, dunque, si può parlare di compromesso. Da una parte abbiamo i potenziali giocatori, troppo diffidenti per investire. Dall’altro, abbiamo i casinò in cerca di nuovi utenti da inserire nel loro bacino.

Ed è per questo motivo che, dolente o nolente, occorre registrarsi per usufruire di una qualsiasi promozione. Del resto, non c’è bookmaker (ovvero un operatore o gestore dei siti, nel gergo di settore) che elargisca più offerte. Per questo motivo, a qualcuno può venire in mente di creare più account come scappatoia. Tuttavia, una volta scelti portale e promozione, ai nuovi iscritti saranno richiesti i propri documenti. A questo punto, viene da chiedersi che fare a bonus esaurito. A causa dell’alto numero di operatori emergenti, però, le alternative non mancano. Come orientarsi, dunque?

Avviso ai naviganti

Ben venga il libero mercato, dunque! Gli utenti godono di una rivalità tra bookmaker che non li vincolano. Insomma, vi sarà vitale finché vi saprete guardare in giro. Un principiante non impara a farlo dall’oggi al domani, però, ed è per questo che vi consigliamo di dirigervi su un sito capace di approfondire la questione a dovere. Parliamo, nel caso, di Senza deposito: seguendo questo link potrete raggiungere un portale interamente dedicato a promozioni e, in generale, al gioco sicuro. La sicurezza però non viene mai da sola. Esiste un solo parametro capace di dare al giocatore le certezze che è in diritto (e dovere) di esigere.

Ci stiamo riferendo alla licenza AAMS, da sempre un affidabile spartiacque. Naturalmente la certezza che ostentiamo nel definirlo tale potrebbe stranire i profani. Nel caso, l’acronimo ci ricorda che si parla nientemeno che dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Come segno di qualità, questo è inequivocabile. Nel caso ve ne serva una dimostrazione… guardate altrove! Abbiamo già introdotto il rapporto di proporzionalità diretta tra fondi e vincita minima. E come abbiamo detto, serve a rendere il gioco equo per tutti. Sarebbe un disastro se qualche bookmaker senza licenza ne approfittasse per propinarci offerte troppo alte. Giusto?

Viaggiare informati

Concludiamo il nostro discorso mediante un riassunto delle tipologie di bonus esistenti nel settore. Già conosciamo le due principali tipologie, ma ripetersi non fa mai male. Un bonus senza deposito (o “di benvenuto senza deposito”) fornisce all’utente dei fondi virtuali da “investire” nel gioco, ma che prima di essere ritirati necessitano il raggiungimento di una vincita minima direttamente proporzionale all’importo iniziale. Un’offerta di benvenuto (o “di benvenuto con deposito”) invece prevede un extra calcolato in base ad una percentuale, però applicato al primo versamento del giocatore. Se il massimale viene superato, è su di esso che si calcolerà l’incremento.

Tuttavia esistono altre promozioni, anche se alcune possono variare a seconda del gioco. Raramente si possono trovare ore di gioco gratuito, in cui sono le partite stesse ad essere offerte al giocatore. Così la soglia minima di rito passa in secondo piano. Sono offerte più uniche che rare, ma una loro variante più comune esiste. Parliamo dei giri gratuiti, detti anche “free spin”. Sono partite gratuite, esclusive alle slot machine e spesso incluse come omaggio con le offerte di benvenuto. Per concludere abbiamo le cosiddette offerte “real”, che mettono a disposizione “soldi veri”: ridotte nei numeri, ma efficaci nell’immediatezza del prelievo.

