Pozzallo. Inaugurato il nuovo parco giochi piazzetta Don Bosco

Si riqualifica uno spazio di Pozzallo che sarà utilizzato da molte ragazzi ed anche dagli alunni della Scuola “Siamo Amici”.

Era un dovere intervenire, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, in un’area in cui nel 2005 era stata installata una statua del Santo che spalancò le porte e il cuore ai giovani.

Nel nuovo centro di aggregazione è stata realizzata una nuova illuminazione, una nuova pavimentazione e dei giochi per bambini.

“Dedico questa opera all’ex Direttrice delle Suore Salesiane di Pozzallo, suor Maria Salerno, prosegue Ammatuna, che nel 2005 contribuì all’istallazione della statua del Santo e che in questo momento sta attraversando un momento difficile della sua vita con la speranza che lo possa superare il più presto possibile, ma soprattutto questa zona riqualificata è dedicata ai nostri giovani pozzallesi che sono il nostro futuro e la nostra speranza.

