Pelligra. Vittoria e il futuro del mercato ortofrutticolo

“Le scelte da compiere per il mercato ortofrutticolo di Fanello, la più importante industria della nostra città, non possono prescindere da un confronto diretto e adeguato con i commissionari e con i produttori. Sollecitiamo l’instaurazione di un tavolo di confronto per arrivare a soluzioni condivise allo scopo di tracciare un futuro sostenibile per tutte le parti in causa”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino del Mpsi, secondo cui, in questa fase, è opportuno tracciare una strada che consenta di guardare avanti con la consapevolezza di potere contare su un futuro consolidato. “Dobbiamo scommetterci tutti assieme – sottolinea Pelligra – ed è per questo che sollecitiamo la strada del dialogo perché è l’unica che, secondo noi, ci può garantire dei frutti a breve e a media scadenza. Il comparto è atteso da sfide fondamentali. E non dobbiamo farci trovare impreparati. D’altronde, le scelte vanno condivise e non imposte e speriamo che la Giunta Aiello possa seguire questa linea di principio”.

