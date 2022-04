Ciclismo. Almo Nial Nizzoli all’esordio stagionale a Palermo

Tutto pronto in casa dell’Almo Nial Nizzoli per l’esordio stagionale in terra siciliana. Domani, a Palermo, il sodalizio di Monterosso Almo in plurima con la società emiliana, parteciperà alla XIX edizione del memorial Francesca Alotta nonché VII memorial Rosario Patellaro. Il circuito, in viale Sandro Pertini, di 4 chilometri e mezzo da ripetere più volte in base alle categorie. “Noi – sottolinea Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – saremo presenti con tutti i nostri gruppi, quindi Esordienti, Allievi e Juniores oltre alle categorie femminili che ci onoriamo di coltivare al meglio per farle crescere agonisticamente e atleticamente. Per di più, alla competizione di domani, è annunciata la presenza del patron Auro Nizzoli, che porterà con sé dall’Emilia due ragazzi per farli gareggiare. E, quindi, speriamo di onorare al meglio questo appuntamento. Nizzoli ci ha tenuto ad essere personalmente presente per dare un segnale. E noi, naturalmente, speriamo di fare del nostro meglio dinanzi a un pubblico di osservatori molto interessante. Ho potuto apprezzare, in queste ultime ore, le motivazioni dei ragazzi e sono certo che faranno bene. Ci sarà grande competitività e noi sappiamo che possiamo dire la nostra. Dobbiamo puntare, nelle varie categorie, a darci da fare con una certa disinvoltura. Solo così, sin da subito, potremo cercare di imporre la nostra pedalata di gara e provare a comprendere che cosa faranno gli altri. Si annuncia, insomma, un evento sportivo molto interessante, di sicuro da seguire per tutti gli appassionati”.

Salva