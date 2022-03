Sabato inaugurazione del parterre alla francese del parco Castello Donnafugata

Sabato 2 aprile, alle ore 12, sarà inaugurato il parterre alla francese del parco del Castello di Donnafugata, oggetto di un importante intervento di restauro nell’ambito del progetto Vivere il Parco, vincitore del bando “Interventi di recupero di giardini di interesse storico” 2020 promosso e finanziato dalla Fondazione Sicilia.

All’evento saranno presenti il sindaco, Peppe Cassì, l’assessore alla Cultura Clorinda Arezzo, il soprintendente ai Beni Cultirali di Ragusa, Antonino De Marco, il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, il direttore del Mudeco, Nuccio Iacono.

“Vivere il Parco – ricorda l’assessore alla Cultura – è un progetto suddiviso in due fasi: la prima, avviata nel settembre 2021, ha visto il coinvolgimento dei visitatori in attività volte a potenziare la riscoperta e la fruizione del Parco. La seconda, avviata nel febbraio di quest’anno, consisteva appunto nel restauro del parterre. Un’iniziativa che il Comune ha cofinanziato con 20.000€, risorse che si sono aggiunte ai 78.976€ stanziati da Fondazione Sicilia, che ringrazio nuovamente.

Questo intervento permette finalmente di restituire a ragusani e turisti un luogo tra i più suggestivi del Parco e che negli anni era diventato irriconoscibile, perdendo il suo fascino e perfino il profilo dei suoi motivi geometrici.”

In occasione delle Giornate nazionali del circuito delle Case della memoria, sabato 2 e domenica 3 aprile Donnafugata vivrà inoltre due giornate molto speciali.

Sabato 2 aprile il Castello sarà protagonista di una rievocazione storica del Gran Ballo del Gattopardo. I danzatori della Compagnia Internazionale di danza storica “Harmonia Suave”, diretti dalla Maître a danser Carla Favata, allieteranno i visitatori con danze di repertorio filologico 1860 nel salone degli stemmi e nel salone degli specchi, mentre il cortile grande del Castello, alle ore 17.00, accoglierà un momento di coinvolgimento nelle danze per tutti i visitatori. L’evento è stato inserito nella Rassegna “Arc en ciel Festival”, che richiama danzatori da tutta Italia e i migliori interpreti nazionali ed internazionali.

Le diverse attività di animazione inizieranno alle ore 11.00 e proseguiranno, con intervalli, fino alle ore 18.00, con interruzione tra le 13.00 e le 15.00. Per l’occasione l’ingresso cumulativo (Castello, Parco, Mudeco) sarà a prezzo ridotto (4,00 €) per tutte le categorie di visitatori. Il Gran Ballo, il cui ingresso è riservato ai soli partecipanti iscritti, si terrà dalle ore 19.00 alle 24.00. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.danzastoricaharmoniasuave.com o scrivere via mail a carla.favata@gmail.com

Domenica 3 aprile, in ricordo della recente scomparsa di Gabriele Arezzo di Trifiletti, padre della collezione del Mudeco, il direttore Iacono propone due turni di visita guidata al Museo del Costume, alle ore 10.30 e alle ore 11.30. È necessaria la prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 327 40 86 014 e attendendo conferma. Le prenotazioni saranno disponibili fino a esaurimento posti (max 25 persone per turno). Per l’occasione l’ingresso al Castello sarà ridotto: 7 € anziché 10 € il cumulativo, 4 € anziché 6 € il combinato (Castello + Parco o Castello + Mudeco).

Per informazioni si può contattare il numero 0932 676 500 o visitare il sito www.castellodonnafugata.org.

