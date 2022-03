Altro step di crescita per i tecnici del Modica Academy

Continua il progetto di crescita professionale voluto per tutti i suoi tecnici dal Modica Academy che continua ad avere particolare attenzione per i giovani calciatori del settore giovanile, “serbatoio” da cui il Modica Calcio potrà attingere per la prima squadra come è già avvenuto in questa stagione.

Da quando si è insediata la nuova dirigenza, Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, hanno immediatamente e fortemente voluto il rilancio del settore giovanile rossoblù e dopo essersi affidati a tecnici preparati, hanno voluto che la loro formazione continui a essere sempre aggiornata con le migliori tecniche di allenamenti utili a far crescere i giovani calciatori che potrebbero essere il futuro del Modica Calcio.

Per questo motivo dopo il corso organizzato lo scorso 30 novembre da Pino Rigoli con Pierpaolo Alderisi allenatore professionista UEFA A, docente di Scienze Motorie e attuale selezionatore della della formazione Under 17 della FIGC Sicilia, l’ex allenatore del Modica Calcio in serie C, ha organizzato per il 30 marzo uno stage di formazione con Luigi Cuomo e Domenico Pisani dell’Udinese Academy, che nella struttura sportiva di contrada Rocciola Scrofani sosterranno un allenamento con i tecnici del Modica Academy e i giovani calciatori rossoblù.

I due tecnici del sodalizio friulano illustreranno la metodologia di allenamento che utilizzano per far crescere i calciatori del settore giovanile bianconero tra i più interessanti del panorama calcistico italiano per quanto riguarda la formazione di giovani talenti.

Al termine della seduta di allenamento, i due tecnici friulani e quelli della Modica Academy avranno una riunione tecnica per confrontarsi sui metodi attuati e per parlare di calcio a 360°.

