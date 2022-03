Raccolta differenziata. Regione premia anche Pozzallo

La Regione Siciliana ha riconosciuto al Comune di Pozzallo una premialità di 31.693,50 euro per aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti nel 2020. “Un risultato importante e non scontato – dicono il Sindaco Roberto Ammatuna e l’Assessore all’Ambiente, Giovanni Zacco – e che ci fa capire che, nonostante le problematiche ancora esistenti da risolvere, stiamo andando nella giusta direzione. Nel 2021 la raccolta differenziata è ancora aumentata, siamo al 67,97%, 50 punti percentuali in più rispetto al momento in cui ci siamo insediati. Nel 2020 si è azzerata la penalità dell’ecotassa per mancata raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che era pari a 13.000 € nel 2017. E poi inoltre la diminuzione della quota di rifiuti indifferenziati trasportata in discarica (pagata a peso), è diminuita progressivamente dalle 6.375 tonnellate del 2017 alle 2.431 tonnellate del 2021, mentre i ricavi della vendita dei rifiuti differenziati sono passati dai 75.000 € del 2017, ai 152.50 € del 2020 e probabilmente supereranno i 200.000 € nel 2021.

La soddisfazione è ancora maggiore se si considera che si è riusciti ad ottenere questi risultati gestendo la raccolta porta a porta in una città turistica come Pozzallo che vede aumentare di molto la popolazione, e quindi i rifiuti da gestire nel periodo estivo.

A tal riguardo si è grati alla maggior parte dei cittadini pozzallesi che rispettano le regole di conferimento dei rifiuti differenziati, agli operatori della ditta Ecoseib che eseguono un buon servizio e alla preziosa collaborazione del dott. Claudio Conti che ha supportato il comune di Pozzallo nell’organizzazione della raccolta differenziata”.

