Ragusa. Premio economico per aver superato 65% di differenziata nel 2020

“Ancora una volta Ragusa si è dimostrata virtuosa.” A dichiararlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: “La grande maggioranza dei cittadini rispettosi di regole e decoro ci ha permesso di ottenere un riconoscimento importante da parte della Regione Siciliana che ha infatti suddiviso un premio economico di 3 milioni di euro agli Enti locali che nel corso del 2020 sono stati capaci di superare il 65% di raccolta differenziata. Su 390 Comuni siciliani, meno della metà ha centrato l’obiettivo e Ragusa è, dopo Marsala, il Comune tra questi maggiormente popoloso, ottenendo 93.998 euro. Come accaduto con il premio del 2019, è nostra intenzione destinare anche queste risorse al miglioramento del decoro della nostra città. Tra le altre iniziative, proseguiremo a realizzare e distribuire copri-mastelli da concedere in comodato gratuito ai locali che non hanno spazi interni e che hanno sede nelle vie di maggiore interesse turistico o affluenza. Un’iniziativa assai apprezzata tanto dai residenti quanto dagli esercenti, conclude Cassì, che ha contribuito a migliorare il decoro delle zone già interessate.“

Salva