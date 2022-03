Modica. Buoni spesa ed energia: l’elenco dei beneficiari

Sono in erogazione da venerdi 25 marzo i buoni spesa per il sostegno ai cittadini in difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid 19. Dalla prossima settimana invece verranno erogati i fondi destinati al pagamento delle bollette elettriche. In quel caso gli importi arriveranno direttamente sui conto corrente degli aventi diritto. “In questo preciso momento storico è dovere di ogni amministratore cercare di fare il meglio e il più possibile per i propri cittadini – commenta il Sindaco – ed è quello che stiamo facendo a Modica. Questi aiuti economici insieme al recente bonus carburante per le aziende agricole sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, dei vari modi che abbiamo pensato per alleviare le sofferenze dei modicani dovute a questi due anni terribili”.

L’erogazione dei voucher spesa agli aventi diritto avverrà secondo le seguenti modalità:

 Zona 1 Modica Alta: Beneficiari con cognomi dalla A – C presso Supermercato Coroma srls (Todis), Via Loreto n. 126 – Modica;

 Zona 1 Modica Alta: con cognomi dalla D – L – presso Supermercato Conad La Madonnina, Corso Sicilia 54 – Modica ;

 Zona 1 Modica Alta: con cognomi dalla M – Z presso Supermercato Conad Belvedere Via Catagirasi n. 12 – Modica ;

 Zona 2 Modica Sorda: Beneficiari con cognomi dalla A – L presso Supermercato Le Liccumie srl SS 115 Km 338,400 – Modica ;

 Zona 2 Modica Sorda: Beneficiari con cognomi dalla M – Z presso Supermercato Le Liccumie C.da Treppiedi – Modica;

 Zona 3 Modica Centro e Zona 4 Modica Quartiere d’Oriente presso Supermercato L’Alimentare srl (Decò), Via Sacro Cuore n. 14 – Modica;

 Zona 5 Frigintini presso Supermercato Conad di Calabrese Giovanni Via Bussello 9/11 – Frigintini;

