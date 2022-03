Pozzallo. Approvato dalla Giunta il bilancio di previsione 2022

Il bilancio approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo potrà essere modificato dopo le elezioni amministative di primavera dalla nuova Amministrazione Comunale.

È uno strumento contabile, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, in cui non sono previste nuove tasse, vengono assicurati tutti servizi sociali e che contiene i consistenti finanziamenti nazionali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche.

Inoltre è prevista la diminuzione delle spese per il personale e viene ridotto ancora il disavanzo.

E’ questa una ulteriore conferma della grande politica di risanamento finanziario avviata già da quasi cinque anni, che ha reso più credibile l’Ente nei confronti dei propri fornitori e garantito puntualità nell’erogazione degli stipendi ai dipendenti comunali, agli operatori ecologici ed a tutti coloro i quali hanno rapporti con il Comune.

