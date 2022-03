Ciclismo. Il Gsd Almo punta in alto nell’imminente stagione

A breve, la stagione entrerà nel vivo e quindi per il Gsd Almo Nial Nizzoli ci sarà l’opportunità di sperimentare al meglio le proprie peculiarità. “Ci sono sponsor storici – afferma Giuseppe D’Aquila (foto) – ma anche nuovi arrivi che sono rimasti entusiasti da questa accoppiata con la Nial Nizzoli e che sinceramente ci può proiettare in alto. Grazie a tutti per l’attenzione che hanno rivolto nei nostri confronti e per il sostegno che ci stanno fornendo. Sappiamo che è un momento complesso e, quindi, ancora di più è da mettere in evidenza la loro capacità di ritagliare uno spazio di supporto per quanto riguarda il ciclismo. Dal canto nostro, cercheremo di ripagarli nel modo migliore che sappiamo e cioè con i risultati oltre che con la valorizzazione di qualche giovane talento che, speriamo, più avanti, possa finire tra i ranghi dei professionisti. E’ la grande ambizione nutrita da tutti coloro che si accingono a praticare questo meraviglioso sport”.

Salva