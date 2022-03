Domenico Pisana ospite del Centro Studi “Il Cerchio” di Siracusa

Il prossimo 24 marzo Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, sarà ospite, alle ore 18.00, del Centro Studi Arti e Scienze “Il Cerchio” di Siracusa, per la presentazione del suo libro di critica letteraria “Viaggio nell’Area aretusea. Percorsi critici di poesia narrativa e saggistica”, Armando Siciliano Editore, 2021.

La serata si aprirà con i saluti di Enzo Monica, Presidente del Centro; presenterà gli autori antologizzati la poetessa e scrittrice Maria Lucia Riccioli, mentre il poeta e saggista Corrado Di Pietro terrà una conversazione con l’autore del libro.

“Viaggio nell’area aretusea. Percorsi di poesia narrativa saggistica, 271 pagine, si occupa di alcuni poeti, scrittori e saggisti dell’area aretusea del Sud est siciliano: Giovanna Alecci – Giuseppe Blandino – Nicola Bono – Corrado Calvo – Luca Campi – Corrado Di Pietro – Angelo Fortuna – Salvatore Ignaccolo – Pina Magro – Piero Meli – Gioia Pace – Ignazia Iemmolo Portelli – Maria Lucia Riccioli – Annalisa Stancanelli – Stefano Trombatore.

L’opera è un percorso che fa interagire sensibilità letterarie diverse, ma animato dal bisogno di mettere in luce “l’identità collettiva” contemporanea di un’area geografica della Sicilia, quella che viaggia tra gli iblei e l’aretuseo, ove, come già in passato, è presente una vivacità culturale rilevante, di cui gli autori presi in esame sono una testimonianza apprezzabile nella sua oggettiva espressione. “Sono grato – afferma Domenico Pisana – al Presidente del Centro Studi “Il Cerchio” , Enzo Monica, per l’organizzazione della serata, e ai due moderatori, Corrado Di Pietro e Maria Lucia Riccioli, per la presentazione.

