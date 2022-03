Comiso. Avviata ricognizione per accoglienza famiglie ucraine

Emergenza umanitaria Ucraina: il comune di Comiso avvia una ricognizione su tutto il territorio per verificare se ci sia la disponibilità ad accogliere temporaneamente famiglie Ucraine. “La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per l’ emergenza umanitaria presso alloggi privati, strutture alberghiere o extra alberghiere (quali casa- vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture religiose”. Ad affermato è il sindaco Maria Rita Schembari

“ Con avviso pubblico dell’assessorato alle Politiche Comunitarie e Sportello Europa – spiega il primo cittadino- l’Amministrazione intende procedere ad una ricognizione, su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di famiglie e singoli cittadini all’accoglienza temporanea e al sostegno di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto. Il Comune di Comiso, in raccordo con la Prefettura di Ragusa e con ANCI Sicilia, raccoglierà le adesioni e, successivamente, chi ha manifestato la propria disponibilità potrà essere contattato dalle Autorità preposte, in seguito ad opportuno approfondimento, per l’attivazione dell’accoglienza solidaristica per cui è stata manifestata la disponibilità, individuando idonee forme di coinvolgimento. Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza – ancora Maria Rita Schembari – famiglie, singoli cittadini e associazioni e soggetti del Terzo Settore residenti o con presenza prevalente sul territorio comunale. La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per emergenza umanitaria presso alloggi privati, strutture alberghiere o extra alberghiere (quali casa- vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture religiose. La disponibilità all’accoglienza dovrà essere manifestata compilando l’apposito form pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.comiso.rg.it/ e inviandolo via mail all’indirizzo protocollo@comune.comiso.rg.it ovvero mediante consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo sito in via degli Studi a Comiso. Le adesioni – conclude il sindaco- saranno successivamente condivise con la Prefettura di Ragusa e con Anci Sicilia ed eventualmente potranno dar luogo a una proposta concreta di accoglienza, previa individuazione di idonee forme di accoglienza da parte delle Autorità proposte”.

Per informazioni ulteriori in merito è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Comiso al numero telefonico 0932/748347 o 0932/748309 o tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.comiso.rg.it

