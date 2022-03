Vittoria. Progetto Erasmus, studenti incontrano Sindaco e Giunta

Una folta delegazione di studenti provenienti dai paesi della Romania, Turchia, Polonia e Portogallo sono stati ricevuti questa mattina dal Sindaco Francesco Aiello e dalla Giunta Municipale, per il progetto “Erasmus, difendi i tuoi diritti”. Un gemellaggio organizzato dall’istituto “Leonardo Sciascia” di Scoglitti che nell’ambito del progetto rappresenta la scuola capofila. Diciotto studenti delle scuole medie, accompagnati da 9 docenti, per una settimana avranno la possibilità di confrontarsi sui temi dei diritti umani, ma anche di conoscere tradizioni e usi della terra vittoriese. A fare gli onori di casa questa mattina è stato il sindaco Francesco Aiello, che ha accolto gli studenti alla sala Capriate “Gianni Molè”. Dopo una breve presentazione e lo scambio di alcuni doni, gli alunni hanno visitato il Municipio e a far loro da cicerone è stato lo stesso Sindaco Aiello che ha raccontato ai giovani studenti la storia di palazzo Iacono. Un incontro partecipato e pieno di emozioni.

“In un momento particolare come quello che stiamo affrontando per la guerra in Ucràina, queste occasioni di confronto assumono una valenza rilevante poiché ci aiutano a comprendere meglio che i giovani sono la speranza e il futuro di un mondo migliore senza odio né prevaricazione. È stato bello oggi vedere diverse civiltà a confronto, tutti spinti da un unico obiettivo, la voglia di conoscersi e stare insieme”- ha concluso il Sindaco.

