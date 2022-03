Pd Ragusa ha organizzato centro di raccolta beni per l’Ucraina

Il Circolo di Ragusa del Partito Democratico ha organizzato, per domenica 20 marzo, un centro di raccolta di beni di prima necessità per il popolo Ucraino. L’iniziativa si terrà presso i locali di via Roma n. 175, dalle 9.30 alle 12.30. Si possono donare: medicinali, disinfettanti per ferite, bendaggi, prodotti per l’igiene, salviette umidificate, pannolini per bambini e adulti, shampoo, sapone, assorbenti, spazzolini, dentifrici, alimenti a lunga scadenza.

Per informazioni si può contattare tramite Whatsapp il numero 331 222 73 73.

“Il Partito Democratico – commenta il segretario cittadino Giuseppe Calabrese – sostiene la comunità ucraina e la decisione di organizzare a Ragusa una raccolta di generi di prima necessità per questa popolazione va in questa direzione. L’augurio, naturalmente, è che presto si realizzi la Pace. Nel frattempo, però, i nostri sforzi, il nostro aiuto, devono essere concreti, per un Paese che subisce una ingiusta guerra avviata da una delle maggiori potenze mondiali, anche in campo militare, e che mai avrebbe dovuto agire in questo modo”.

