“I Malavoglia” al Teatro Garibaldi di Modica per omaggiare Verga

L’allestimento de “I Malavoglia” di Giovanni Verga, con una rivisitazione teatrale a cura di Micaela Miano, venerdì 18 e sabato 19 marzo ore 21 al Teatro Garibaldi di Modica. I fatti e gli eventi più significativi che segnarono la vita della famiglia Toscano di Acitrezza saranno portati in scena in una rappresentazione quanto mai audace ma anche perfettamente modellata. Un’opera importante che, attraverso flash e capitoli, riesce a trasportare sul palco il romanzo di Giovanni Verga grazie al lavoro certosino della Miano e alla regia impeccabile di Guglielmo Ferro.

Protagonista scontato sarà il cinismo verghiano, portato in auge però attraverso la sublimazione assoluta della natura: con le descrizioni delle tempeste e delle morti in mare. In questo impianto narrativo si inseriranno le vicissitudini e le ideologie di Padron ‘Ntoni, il vecchio patriarca sapientemente interpretato dall’attore catanese Enrico Guarneri. Posto al centro della scena, si scontrerà inevitabilmente con l’animo ribelle del nipote ‘Ntoni che aspira, a differenza del nonno, ad un futuro diverso. Sarà grazie alle loro opposte visioni che verrà narrata anche la violenza, quella sociale, di una civiltà cittadina aliena al mondo marinaro de “I Malavoglia”.

La rappresentazione, oltre al già citato Guarneri, sarà arricchita dagli attori Francesca Ferro, Rosario Minardi, Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Giampaolo Romania, Elisa Franco, Pietro Barbaro, Mario Opinato, Giovanni Arezzo, Turi Giordano, Giovanni Fontanarosa, Verdiana Barbagallo, Federica Breci, Giuseppe Parisi e Ruggiero Rizzuti. “Con questo spettacolo non solo rafforziamo il nostro progetto di legame con il grande teatro siciliano, ma rendiamo anche omaggio al grande Giovanni Verga, al quale saranno dedicate altre iniziative in quest’anno di ricorrenza di 100 anni dalla morte – spiegano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Appuntamento imperdibile, anche per le bellissime scene, venerdì 18 e sabato 19 marzo con la produzione del Teatro Abc di Catania”. La stagione teatrale 2021/2022 della Fondazione Teatro Garibaldi continuerà successivamente con la messa in scena dell’opera “Romeo e Giulietta – Una canzone d’amore” con la coppia Paola Gassman e Ugo Pagliai in programma il 2 e 3 aprile prossimi.

Salva