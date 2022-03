Francia. Al via quarta dose vaccino per gli ultraottantenni

Il Primo Ministro francese, Jean Castex, ha confermato che la quarta dose di vaccino contro la pandemia Covid-19 sarà somministrata alle persone con età superiore agli 80 anni, dopo aver verificato che in questa fascia di età, il vaccino perde progressivamente l’immunità dal virus. “La quarta dose è per chi ha più di 80 anni e che abbia ricevuto la terza dose più di tre mesi fa. Inoltre è necessario che queste persone continuino ad usare la mascherina perché tendono ad essere molto fragili, per età o patologie”, ha spiegato Castex. Nel frattempo le autorità sanitarie del Paese hanno avvertito di una uova mutazione del virus, denominata BA2. E’ più trasmissibile dell’ Omicron, ma sembra meno pericolosa” hanno confermato. “La netta diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive negli ospedali, in virtù della nostra elevata copertura vaccinale, ci porta a mantenere la revoca delle misure restrittive”, ha riferito Jean Castex. Ricordiamo che la Francia ha registrato un totale di 22.741.033 casi confermati e 136.947 decessi a causa della pandemia da coronavirus. Mentre sono state somministrate un totale di 141.204.880 dosi a 52.393.326 di cittadini francesi (​​78,1%) che hanno completato il ciclo completo di vaccinazione.

Pandemia che a tutt’oggi ha infettato nel mondo 457.387.448 persone (circa 4,56 per cento della popolazione mondiale) e provocato 6.063.847 decessi. Nel dettaglio in America Latina e Caraibi gli infettati sono stati 66.267.251 e 1.662.396 i decessi. I Paesi più colpiti dal virus sono stati la Russia (1 milione di morti) gli Stati Uniti con 81.169.534 di infettati e 993.693 deceduti e l’India con 42.990.991 infettati e 515.850 decessi.

Salva