Calcio, Promozione. La capolista supera il Frigintini

I rossoblù del Frigintini non demeritano nel confronto con la capolista Mazzarrone, ma al termine dei 90’ devono prendere atto della prima sconfitta interna della stagione. La prima sconfitta casalinga arriva al termine di una gara non molto bella, con i rossoblù locali compatti e ordinati nei primi 45’ pronti a ripartire in contropiede e gli ospiti con i lanci lunghi di Provenzano che cercava i propri compagni avanzati che non riuscivano, però, a superare l’accoppiata difensiva Pianese-di Martino. Questo il canovaccio della gara nel primo tempo che è stata sbloccata al 29’ con una veloce ripartenza che ha interessato Di Martino, Buscema, Corallo, Sella e l’approdo finale in Sangiorgio per il bel gol del vantaggio. La reazione della capolista c’è stata e In due occasioni gli ospiti 45’ e 46’ il pareggio è stato solo sfiorato. Nel secondo tempo Bonaccorsi impegna per primo La Licata, mentre all’8’ è Carlo Sella a fallire il gol del 2-0; da una decina di metri da Parlabene, leggermente decentrato, calcia malamente alto sulla traversa. Poteva essere il gol che avrebbe potuto dare più vigoria e morale ai rossoblù del Frigintini che, invece, al 13’ subivano il gol del pareggio con la rete di Provenzano (13’) su punizione dal limite. Naturale sbandamento dei rossoblù e dopo 4’ Maiorana in mischia –su azione susseguente a calcio d’angolo- realizzava il gol del sorpasso. Frigintini in difficoltà e Bah al 28’ su una corta respinta dei difensori realizza il gol dell’1-3 finale. Perché nonostante la buona volontà e impegno per Sangiorgio e poi con Occhipinti superare la compatta difesa del Mazzarrone diventa impresa difficile da ottenere. L’ultimo tentativo è di Noukri ma il suo tiro dal limite dell’area di rigore

termina fuori dallo specchio della porta del Mazzarrone. Poi minuti finali convulsi e inspiegabilmente nervosi per i calciatori del Mazzarrone che subiscono due espulsioni (Bonaccorsi e Ravalli).

FRIGINTINI 1

MAZZARRONE 3

Frigintini: La Licata, Corallo, Assenza (10’ st. Spadaro), Milana, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Galfo (31’ st. Iemmolo), Noukri, Buscema, Sella (39’ st. Occhipinti). All. Di Rosa

Mazzarrone: Parlabene, Amadù, Ropaj, Provenzano, Campanella, Ravalli, Di Nora (41’ st. Lupica), Bah (30’ st. Oro), Bonaccorsi, Maiorana (44’ st. Gambino), Napolitano (20’ st. Gomez). All. Costanzo

Arbitro: Daniele Mastrosimone (Palermo); Assistenti: Cusimano e Fardella (Palermo)

Reti: pt.29’ Sangiorgio; st.13’ Provenzano

