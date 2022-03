Il Modica fa il proprio dovere e vince anche a Licodia contro una coriacea Eubea. Finisce due a zero per i rossoblu che speravano in un favore dei concittadini del Frigintini, sconfitti in casa, invece, dalla capolista Mazzarrone.

I gol della vittoria sono arrivato al 60’ da Pellegrino e al 94’ da Kebbeh.

