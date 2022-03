Aperto il nuovo moletto di Marina di Modica

Un freddo pomeriggio ancora invernale ha fatto da cornice all’apertura della nuova zona area realizzata intorno a quello che era un vecchio moletto fatiscente e pericolante. Per l’occasione insieme al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e l’Amministrazione Comunale, c’era presente l’Assessore Regionale Mimmo Turano che non ha risparmiato parole di elogio per la cura e l’attenzione messe nella frazione marinara. E’ stato rifatto completamente il moletto, messo in sicurezza e rivestito di pietra bianca modicana. E’ stata realizzata una ringhiera di protezione e installate delle panchine per sedersi e ammirare il mare. Il tutto abbellito da un bel gioco di luci artificiali che di sera rendono la zona spettacolare. I lavori hanno riguardato anche la zona antistante al vecchio approdo. Una zona che è stata ripavimentata e dotata anch’essa di panchine. Tale area sarà messa a disposizione di privati cittadini e associazioni sportive che vogliono organizzare attività all’aperto nel periodo estivo. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – commenta il Primo Cittadino – perché abbiamo completato anche questo tassello nel grande mosaico che è stata Marina di Modica in questi 9 anni di nostra Amministrazione. Una spinta ulteriore per riaccogliere la Bandiera Blu che l’anno scorso ha certificato quanto di buono fatto. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo come i miei assessori, i consiglieri di maggioranza e gli addetti del Comune. Ringrazio naturalmente anche l’Assessore Turano che ha voluto essere presente a questo piccolo ma significativo momento simbolico”.

