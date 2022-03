Ragusa. Rinnovato il contratto provinciale dell’edilizia

ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa hanno siglato il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 18.07.2018, che si applica a tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni edili e per i loro dipendenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle Imprese stesse.

“Dopo una serrata serie di incontri, iniziati nel settembre scorso, siamo riusciti a trovare la quadra fra le legittime richieste del Sindacato e le aspettative delle Imprese, cosa assolutamente non scontata.” Esordisce così il Presidente, Giorgio Firrincieli, che continua: “Mi corre l’obbligo di ringraziare il prezioso lavoro di mediazione e limatura che ha svolto la commissione trattante di ANCE Ragusa, coordinata dal Vicepresidente, Gianluca Zaccaria, dai Presidenti degli Enti Bilaterali (Raffaele Cappello, Cassa Edile, e Rosario Ruta, Ente Sfera – Scuola Edile e CPT) e del Presidente del Gruppo Giovani, Giorgio Canzonieri, la quale ha lavorato in maniera consapevole e responsabile. Aver introdotto, poi, il concetto di premialità alle imprese che applicano rispettosamente il Contratto edile e non utilizzano operai in regime di “part time” ritengo sia un gran bel segnale per le nostre Imprese e per riconoscere la giusta dignità del lavoro delle nostre maestranze. Infine, mi ritengo estremamente soddisfatto per aver messo al centro del rinnovo del contratto, oltre la parte economica, la qualità dell’Impresa e la formazione e la sicurezza delle maestranze, e ciò in virtù di strumenti concreti consegnati al sistema bilaterale, Cassa Edile ed Ente Sfera, che adesso è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese. ” Secondo le stime di ANCE Ragusa, con il rinnovo le Imprese beneficeranno di circa 400.000 euro annue, fra rimborsi per malattia, integrazione del costo dei buoni pasto e altre premialità.

“E’ un buon accordo che consegna incrementi retributivi importanti, nella indennità di mensa e in quella di trasporto, con strumenti contrattuali innovativi e consolida la redistribuzione dei salari attraverso l’Elemento Variabile Territoriale, che consentirà a tutti i lavoratori di prendere una piccola boccata d’ossigeno rispetto ad un contesto caratterizzato da una forte crescita inflattiva.” Così Carlo Spinello Feneal-UIL, Paolo D’Anca, Filca-CISL, e Franco Cascone, Fillea-CGIL, manifestano la propria soddisfazione per i risultati ottenuti con la firma del contratto provinciale degli edili. “Abbiamo rivisto anche le prestazioni che la mutualità dell’Ente Cassa Edile di Ragusa riconosce agli operai ad essa iscritti, incentivando gli studi dei figli degli operai, rivedendo l’importo del premio di ingresso per chi entra per la prima volta nel settore e rimane attivo per almeno 15/16 mesi, inserendo il sussidio alla compilazione dei modelli fiscali obbligatori.” Tale rivisitazione è importante e nelle previsioni delle OO.SS. dovrebbe muovere circa 200.000 euro annue in favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

ANCE Ragusa e le Organizzazioni Sindacali., infine, si dichiarano entusiaste per aver concordato un nuovo schema premiale per le Aziende regolari che fanno, anche oggi, grande fatica a rimanere all’interno delle regole contrattuali senza creare dumping.

