Ragusa. Il 15 marzo Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

L’ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento Salute mentale dell’ASP, che ha sede presso il Ser.T. di Ragusa, aderisce alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla riguardante la problematica dei disturbi alimentari, che ricorrerà il 15 marzo prossimo.

Per l’occasione, lo stesso ambulatorio ha rivolto istanza al sindaco Peppe Cassì che ha aderito a tale richiesta, di illuminare per la ricorrenza di color lilla la facciata del Comune.

Nell’istanza presentata, l’ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare ha informato inoltre l’Amministrazione comunale che venerdì 18 marzo in Piazza San Giovanni sarà operativa un’unità di strada dell U.O.C. Dipendenze Patologiche. L’obiettivo sarà quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia dei disturbi alimentari che affligge un numero sempre crescente di persone, soprattutto in fascia giovanile.

