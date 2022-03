Basket Serie C. Virtus Ragusa battuta dall’Alfa Catania

Scatta la fase ad orologio del campionato di Serie C Silver Sicilia. La Virtus Ragusa comincia questa nuova fase in trasferta in casa dell’Alfa Basket Catania, squadra che nel suo girone ha inanellato una serie di successi consecutivi.

L’Alfa Catania si incammina immediatamente senza alcuna difficoltà, imposta il gioco e detta legge, dimostrando subito tutte le virtù che la rendono offensiva. È Corselli a segnare i primi due punti etnei ma la Virtus è troppo contratta, concede spazio, quello stesso che dovrebbe coprire e che invece Abramo e compagni vìolano, più e più volte. Iurato e Carnazza trascinano la squadra con ottime intuizioni dal pitturato, seppur i padroni di casa creano difficoltà nel far girare palla. Nonostante tutto i ragusani nel finire del primo quarto si allungano e prendono vantaggio.

La determinazione di stabilizzarsi sul tabellone per Catania e l’affannosa ricerca dell’equilibrio per la Virtus sono i motori che azionano le due squadre.

Whatley prima e Pappalardo poi, sfruttano la loro superiorità fisica per imporsi sugli ospiti. Abramo amplia il vantaggio sfruttando distrazioni degli ospiti. Troppi gli errori virtussini sotto canestro, decisivi per perdere le tracce dei catanesi lucidi a gestire il break acquisito.

L’Alfa non lascia spazio, ad ogni azione perfeziona la chiusura difensiva, costringendo Ragusa ad arrancare. Incremona in grande spolvero riesce a gestire bene le giocate dall’area ma anche da fuori mettendo dentro 5 triple che permettono gli ospiti di restare in partita. Iurato riesce a imporre il suo gioco coadiuvato da Cataldi, Cannizzaro e Schembari.

Però i catanesi non rimangono impassibili alle conclusioni iblee. Le lunghezze di differenza crescono, il Catania procede ad andatura spedita prima con Mazzoleni e poi con Pappalardo e così il nervosismo aumenta e la palla ragusana non entra più.

Nell’ultimo quarto la Virtus Ragusa prova a ricucire lo strappo. Iurato e Incremona portano punti al proprio paniere ma i troppi falli spesi non permettono di costruire un gioco fluido e dinamico. Gli ultimi minuti sono ordinaria amministrazione per i padroni di casa che avendo acquisito un break solido gestiscono il finale chiudendo la partita senza troppe difficolta. Al suono della sirena il risultato sul tabellone segna 86 a 80 per i catanesi.

«È stata una partita davvero intensa – commenta a fine gara coach Trovato – in cui si è vista una buona pallacanestro. L’Alfa è una squadra solida che mette in campo un gioco molto veloce e dinamico. Noi abbiamo iniziato bene ma troppi sono gli errori che ci hanno penalizzato. Abbiamo inseguito i locali e siamo rimasti attaccati alle spalle per un lungo periodo. Dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per capire che gli obiettivi di inizio stagione devono essere ancora raggiunti e da lunedì bisognerà lavorare bene e tanto, per affrontare al meglio la prossima avversaria. Non c’è niente di facile o scontato, è bene che questo sia chiaro».

ALFA BASKET CATANIA – VIRTUS RAGUSA: 86 – 80

Parziali: 23-29; 49-41; 68-54

ALFA BASKET CATANIA

Distefano, Arena 4, Corselli 16, Consoli, Whatley 14, Catania ne, Pennisi 12, Pappalardo 11, Mazzoleni 1, Delia ne, Barletta, Abramo 28. Coach Di Masi

VIRTUS RAGUSA

Marletta 2, Carnazza 8, Iurato 25, Cannizzaro 4, Incremona 23, Barnaba ne, Schembari 6, Cataldi 9, Comitini 3, Bocchieri. Coach Trovato

Arbitri: D’Amore – Beccore

