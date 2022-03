Pisani(M5s). Incontro con Aliquò su stato sanità iblea

Il Senatore del M5S Pino Pisani, ha incontrato oggi il Manager dell’ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, per fare il punto sulla situazione della Sanità iblea. Durante l’incontro sono emerse le difficoltà dell’ASP di Ragusa, nel fare fronte alle numerose emergenze, del territorio e degli ospedali, entrambe acuite dalla attuale epidemia, dovute soprattutto alla carenza di personale medico ed infermieristico.

Riguardo il personale medico, per gli ambiti di competenza nazionale, già negli anni precedenti M5S si è fatto promotore di iniziative, quali la partecipazione ai concorsi di assunzione degli specializzandi agli ultimi anni e l’aumento delle borse di specializzazione; provvedimenti volti a superare le suddette problematiche, i cui effetti, tuttavia, saranno tangibili solo nei prossimi anni.

Si apprezzano le iniziative promosse, nel frattempo, dalla direzione aziendale per la compensazione delle gravi carenze, specie nei Pronto soccorso ospedalieri, anche esse comuni a tutto il territorio nazionale, quali la rotazione dei dirigenti medici dei vari reparti, che consente di alleviare i disservizi strutturali conseguenti ad una miope programmazione sanitaria degli anni passati.

Il direttore Aliquò ha annunciato l’adozione di protocolli di trattamento che permetteranno anche agli infermieri di poter intervenire direttamente in talune, specifiche situazioni, riducendo così i tempi di attesa sempre nell’ottica di interventi sanitari nel pieno rispetto della sicurezza dei pazienti.

Si è inoltre discusso della informatizzazione della Sanità iblea, che in questo settore spicca per le numerose iniziative messe in campo, tra le quali la gestione dei farmaci che consentirà, tramite una efficace e puntuale contabilità, di evitare sprechi e disservizi e di investire fino all’ultimo centesimo in servizi ai cittadini.

Di particolare importanza il sistema delle COT, le Centrali Operative Territoriali che consentiranno di monitorare ed assistere a distanza i pazienti al proprio domicilio.

Il Senatore Pisani, già primario ospedaliero prima della sua elezione, ha espresso piena approvazione e condivisione delle iniziative proposte dalla direzione dell’ASP, assicurando, nel contempo, la sua più ampia collaborazione, congiuntamente ai colleghi parlamentari del m5, per il conseguimento degli obiettivi sanitari del PNRR e per la rimozione delle resistenze che si sono manifestate, da parte di alcune comunità, alle nuove metodiche per la transizione digitale della assistenza territoriale.

