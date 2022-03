Ragusa.Incentivazione mobilità elettrica per dipendenti comunali

In attuazione dei provvedimenti già adottati in tema di sostegno e promozione della mobilità sostenibile ed in particolare della mobilità elettrica, è stato adottato dalla Giunta Municipale un apposito atto di indirizzo ( Delibera di G.M. n. 90 del 23 febbraio 2022), rivolto ai dipendenti del Comune di Ragusa al fine di incentivare l’uso di veicoli elettrici privati.

“Con l’atto di indirizzo approvato – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità sostenibile del comune di Ragusa, Giovanna Licitra , per un periodo di due anni, sarà consentito ai dipendenti del Comune di Ragusa, durante gli orari di servizio, di effettuare gratuitamente la ricarica della propria autovettura presso le sedi dell’Ente già attrezzate.

Per questo motivo al fine di ottimizzare questo tipo di servizio effettueremo una ricognizione finalizzata all’adesione da parte dei dipendenti che dovranno inviare una richiesta all’ufficio competente dell’Ente”.

