Artigiano modicano muore dopo due ore dalle dimissioni

Entra in ospedale il 14 febbraio, al Giovanni Paolo II, per sospetta polmonite, un artigiano molto conosciuto e stimato di Modica. Antonino Spadaro. Muore due ore dopo le dimissioni. Quanto accaduto nel corso del ricovero che si è protratto per una settimana, in cui, è stata programmata una visita al cuore e una coronografia, mai effettuata, non ha convinto i familiari, che adesso vogliono vederci chiaro. “Non è possibile – ha dichiarato la figlia del defunto, quanto successo a mio papà. Dall’ospedale, nessuna comunicazione, il silenzio totale. Sono stata chiamata una sola volta dicendomi che mio padre stava bene. Lunedì 21 febbraio viene dimesso nonostante fosse anche stato positivo al Covid – 19 , con polmonite in corso e altre anomalie tra cui problemi cardiaci. Il 28 febbraio è stata eseguita l’autopsia”. Adesso i familiari vogliono vederci chiaro e aspettano l’esito di quanto è emerso da quest’ultima. “Se dovesse emergere che ci sia stata negligenza da parte di qualcuno o che il caso sia stato sottovalutato, allora agiremo nei confronti di chi è stato forse troppo superficiale nel valutare i problemi di salute di mio padre.” I funerali si svolgeranno nella chiesetta del Sacro Cuore mercoledì 2 marzo alle ore 11.30.

